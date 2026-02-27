VAR уполномочил победить

Чемпионат России по футболу возобновился после зимней паузы открывшим 19-й тур боевым матчем двух команд из топ-пятерки, в котором «Зенит» обыграл «Балтику» на своем поле — 1:0, хотя перед все решившим голом чудом не оказался в роли догоняющего. Победа по крайней мере на один день сделала петербуржцев лидерами первенства.

В этом матче «Зенит» предстал освеженным зимними трансферными ветрами по полной программе. В основе — все три новичка, приобретенных в рамках последнего окна: и Игорь Дивеев, и Джон Джон с Джоном Дураном. Вычленить каждого оказалось совсем несложно. Всем хотелось презентовать себя с шиком. Дивеев сразу показал, что готов быть тем центральным защитником, который не просто послеживает за тем, чтобы в тылу не полыхало, а еще и активно предлагает себя, чтобы начинать атаки. Ближе к окончанию второго тайма даже принялся продвигаться поближе к центральной линии, в опорную зону.

Джон Дуран, который в прошлом году выступал в Саудовской Аравии в одном клубе с самим Криштиану Роналду, играл между струйками — открывался то далеко впереди, то правее, то левее, то в зоне ответственности плеймейкера, перед линией штрафной. Искал мяч постоянно, хоть и не всегда находил.

С Джоном Джоном вообще непросто было разобраться, кто он по специализации. Старался быть везде.

Взгляд выхватывал его на самых разных участках поля. Вот он на острие. А вот уже отошел глубоко, старается разогнать атаку. А вот уже и совсем глубоко — на свою половину, помогает срывать чужой наскок. Из виду благодаря этим перемещениям не теряется, хотя с чем-то толковым никак не срастается. Ну так дебютный матч — простительно, наверное.

«Зенит» был немножко новым. «Балтика» — старой доброй «Балтикой». Той, что в весенней части убедила, что обладает такими навыками, что ей никто не страшен, российский футбольный флагман в том числе. У соперника пошла его любимая «южноамериканская» игра — с перепасовочками, переводами, рывками? Ничего страшного — потерпим, перекроем все слабые зоны, встретим кого надо где надо. Превосходство «Зенита» во владении мячом выросло до трехкратного? И какая разница, если оно ничего ему не приносит. Калининградская оборона и без тренера Андрея Талалаева на скамейке (вынужден смотреть встречу с трибуны из-за декабрьской дисквалификации за неприличный жест, адресованный спартаковцам) не страдает из-за дефицита дисциплинированности и крепости. Тыкается в нее, тыкается «Зенит» — и упирается в стенку.

Первый более или менее реальный шанс у него появился лишь на излете первого тайма. Максим Глушенков совершил свой любимый маневр, сместившись справа в центр, и пальнул так хлестко, что и не разобрать, куда летит мяч — в цель или все-таки мимо. Просвистел рядом со штангой.

А после отдыха «Балтика» доказала, что и наглость каникулы у нее не отобрали.

Если кто-то думал, что она собирается полчаса страдать, то сильно ошибался: поджала «Зенит», пошуровала в чужой штрафной. Наставник петербуржцев Сергей Семак на неприятные игровые трансформации вскоре отреагировал заменами. Жертвами оказались как раз зенитовские дебютанты: Джон Джон и Джон Дуран уступили место бойцам более проверенным — Александру Соболеву и Луису Энрике.

Но что-то эффект от этих перетасовок получился так себе. Шло у «Балтики» — поймала кураж и не хотела снова наряжаться в аутсайдерские одежки. Чувствовала, что все в этот вечер может. Забить, скажем, «Зениту». Забила «Балтика», когда заработала возможность подать угловой, а Кевин Андраде взмыл в воздух над петербуржским газоном гордым орлом. «Зенит» спас VAR, который разглядел офсайд у Брайана Хиля, хотя калининградцам, конечно, казалось, что это вне игры, зафиксированное техникой и арбитром Алексеем Сухим,— эфемернее и пассивнее некуда.

За одной бедой пришла другая. Забил уже «Зенит». И гол Луиса Энрике после рикошета от того же невезучего Андраде было никак не отменить. «Балтика» осталась на своей пятой позиции, а «Зенит» переместился на первую, обогнав на два очка «Краснодар». Но, вероятно, временно. Краснодарцам-то их матч тура еще предстоит сыграть — 28 февраля с «Ростовом» дома.

