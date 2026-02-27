Воронежский суд через неделю вынесет приговор генералу Муминджанову

В Воронежском гарнизонном военном суде завершилось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 5 марта.

Генерал-майор Валерий Муминджанов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На сегодняшнем заседании прошли прения, в которых участвовали адвокаты обвиняемого. Защитники просили суд назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей. Согласно УК РФ, вменяемое генералу преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Прокурор в прениях запросил для него 12 лет со штрафом в 37 млн руб.

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», с апреля прошлого года генерал-майора судят за получение почти 20 млн руб. от воронежского предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных.

Подсудимый признает вину частично. Он считает, что бизнесмен заплатил ему менее 5 млн руб. за информационные консультации. Сам Требунских получил в прошлом году более 4 лет колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В последнем слове господин Муминджанов заявил, что признает ошибку. «Когда мой давний знакомый бизнесмен Требунских предложил помогать моей семье деньгами, я воспринял это как дружескую поддержку. Я не задумывался тогда, как это может быть расценено с точки зрения закона. Это моя вина, и я от нее не отказываюсь. Я признаю, что систематическое получение денежных средств даже под видом дружеской помощи незаконно для человека на моей должности»,— сказал генерал. Он добавил, что никак не влиял на контракты Требунских, и выразил готовность участвовать в специальной военной операции.

