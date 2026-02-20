Генералу Муминджанову запросили 12 лет колонии в воронежском суде

В Воронежском гарнизонном суде в ходе прений по уголовному делу о взятке бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова выступил представитель гособвинения. Как пишет ТАСС, он попросил назначить подсудимому 12 лет колонии и штраф в 37 млн руб. По мнению обвинителя, его также необходимо лишить звания и наград.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ», с апреля прошлого года генерал-майора судят за получение почти 20 млн руб. от воронежского предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). После передачи дела в суд господин Муминджанов не высказывался по поводу версии обвинения. Однако перед прениями он признал вину в получении 4,75 млн руб. По словам генерала, он расценивал эти деньги как материальную помощь его семье, которую бизнесмен оказывал по-дружески.

В конце 2024 года сам Олег Требунских получил четыре года и четыре месяца колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До этого он несколько раз был судим.

Сергей Толмачев