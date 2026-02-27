Прерванный из-за БПЛА хоккейный матч «Сочи» — ЦСКА доиграют в Москве

Прерванный из-за угрозы БПЛА в Сочи матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» — ЦСКА доиграют в Москве 11 марта. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

Игра была прервана 23 февраля, решение о переносе приняла Лига по согласованию с клубами. Матч пройдет на «ЦСКА Арене». Игра возобновится со второго периода. Лига также перенесла игру «Ак Барс» — «Сочи» в Казани с 12 марта на 13 марта.

Режим угрозы атаки беспилотников был введен в Сочи и Сириусе утром 23 февраля и отменен в районе 11:30. Из-за этого игра стартовала с опозданием более чем на час. В первом периоде заброшенных шайб не было. В перерыве болельщиков попросили эвакуироваться с трибун.