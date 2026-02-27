Кредитному жилью скинули процент

За последние две недели десять крупных банков объявили о снижении ставок по собственным ипотечным программам на 0,5–1,5 процентного пункта. Этому способствовало последнее решение Банка России по ключевому индикатору. Доля рыночной ипотеки растет из-за ужесточения условий льготных программ, но ставки на уровне 20% годовых или чуть ниже пока остаются главным препятствием для заметного роста выдачи «нельготных» кредитов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На этой неделе три крупных банка (Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк) снизили ставки по рыночным ипотечным программам. В частности, Сбербанк снизил ставки на 0,5–0,7 процентного пункта (п. п.), Совкомбанк — на 1–1,5 п. п. Процесс оживился после решения ЦБ 13 февраля понизить ключевую ставку на 0,5 п. п., до 15,5%. По данным ПАО «Дом.РФ», за прошедшие две недели еще семь банков, входящих в топ-20, объявили о снижении ставок (среди них МКБ, Абсолют-банк, Металлинвестбанк).

В результате к началу этой недели средневзвешенные ставки по рыночным кредитам на первичную и вторичную недвижимость опустились ниже 20,5% годовых. Причем уже более десятка банков имеют ставки ниже 20% годовых.

Постепенное снижение ставок обеспечивает плавный рост интереса заемщиков к рыночным программам. «Еще с конца прошлого года поток заявок начал увеличиваться, и снижение ставок банками этот спрос поддерживает»,— отмечает руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа-банка Артем Иванов. В результате доля рыночной ипотеки в общем объеме выдач в течение февраля постепенно увеличивается, прежде всего из-за ужесточения условий выдачи льготной семейной ипотеки.

В частности, как отметили в Т-Банке (преимущественно кредитует по рыночным программам), в феврале доля семейной ипотеки в новых выдачах составила менее 5%. По данным ПАО «Дом.РФ», в конце 2025 года на льготные программы банка приходилось больше 19% выдач ипотеки. Эксперты отмечают, что спрос на рыночные программы в первую очередь вырос в сегменте вторичной недвижимости. «Если в конце прошлого года доля ипотечных заявок на вторичную недвижимость составляла 12–15%, то в феврале она выросла до 70%»,— указывает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич.

С 1 февраля по новым правилам супруги должны выступать в качестве созаемщиков, а ребенок должен быть зарегистрирован с ними по одному адресу.

Значительная часть спроса на семейную ипотеку была реализована в декабре 2025 — январе 2026 года (см. “Ъ” от 7 февраля), и эксперты оценивают снижение общих показателей по итогам февраля. Рост доли рыночной ипотеки в данном случае обеспечен «не столько активизацией выдач в этом сегменте, сколько сжатием льготного кредитования», констатирует директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что, несмотря на снижение ключевой ставки (с июня 2025 года суммарно на 5,5 п. п.), сегмент рыночной ипотеки пока не набрал значимых оборотов.

Как отмечает руководитель направлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-Банке Иван Сафонов, «интерес к рыночной ипотеке остается на уровне конца прошлого года» и по этим программам еженедельно выдаются кредиты на сумму около 1,5 млрд руб. К тому же отдельные банки (ВТБ и ПСБ) сообщили, что в ближайшее время не собираются снижать ставки: оба банка снизили их в январе. «Ставки выполняют заградительную функцию»,— констатирует господин Костюкевич.

Поэтому в целом рынок ипотеки в ближайшие месяцы будет оставаться под давлением. «Вторичный рынок (на котором в основном выдаются рыночные ипотечные кредиты.— “Ъ”) никак не смог компенсировать спад и еще долго не сможет это сделать»,— считает директор компании «Центр ипотечного кредитования» Екатерина Мишина. Это связано в том числе «с действующими макропруденциальными лимитами и ужесточившимися риск-политиками» банков, указывает Екатерина Щурихина. Так, в первом квартале 2026 года доля заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% не должна превышать 2% от общей выдачи ипотечных кредитов, а на заемщиков с ПДН выше 80% — 5%. В противном случае банки вынуждены будут создавать дополнительные резервы.

Дальнейшее оживление рыночной ипотеки будет зависеть в первую очередь от динамики ключевой ставки. Текущие ожидания ЦБ относительно ее снижения к концу года «могут привести ставки по рыночным программам в диапазон 12–14% годовых», считает Артем Иванов, что должно оживить вторичный рынок. Однако, по мнению Екатерины Мишиной, «комфортные условия для кредитования наступят не ранее середины 2027 года».

Дарья Загайнова