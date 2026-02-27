Швеция допустила размещение ядерного оружия в военное время

Швеция может согласиться на размещение ядерного оружия на своей территории в военное время, заявил министр обороны страны Пол Йонсон в интервью радио SR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: TT News Agency / Bjorn Larsson Rosvall / Reuters Фото: TT News Agency / Bjorn Larsson Rosvall / Reuters

Господин Йонсон пояснил, что с 2023 года, еще до вступления страны в НАТО, действует норма, согласно которой в мирное время размещать ядерное оружие не следует. При этом прямого запрета на подобные шаги в военный период нет.

В конце января Швеция, не располагающая собственным ядерным арсеналом, начала переговоры с Францией и Великобританией о сотрудничестве в военно-ядерной области. Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, не раскрыв параметры возможного взаимодействия. Источники СМИ указывали, что обсуждается распространение на страну французского или британского «ядерного зонтика».

Подробности — в материале «Ъ» «Швеция хочет под "ядерный зонтик"».