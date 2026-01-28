Швеция хочет под «ядерный зонтик»

Не обладающая ядерным оружием Швеция начала переговоры с Францией и Британией о сотрудничестве в военно-ядерной сфере. Об этом рассказал шведский премьер Ульф Кристерссон, не приведя параметров возможного будущего взаимодействия трех стран. По данным источников СМИ, речь может идти о распространении на Швецию французского или британского «ядерного зонтика». Когда-то у Стокгольма была собственная военно-ядерная программа, и на фоне конфронтации с Россией и ослабления связей с США в стране заговорили о целесообразности ее возобновления.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Maryam Majd / AP Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Maryam Majd / AP

О предварительных переговорах с Францией и Британией по вопросу о сотрудничестве в военно-ядерной сфере Ульф Кристерссон рассказал в интервью шведскому телевидению. Из его комментария следует, что обладающие ядерным оружием европейские страны открыты к обсуждению взаимодействия со своими неядерными соседями и наиболее активна в этом плане Франция. В беседе с журналистами шведский премьер дал понять, что в Стокгольме это предложение считают актуальным. «Когда мы вступили в НАТО (в 2024 году.— “Ъ”), мы были полностью вовлечены во все обсуждения, включая те, что касаются ядерного оружия. Не для того, чтобы его использовали. Но пока опасные страны обладают ядерным оружием, здравые демократии должны иметь доступ к ядерному оружию»,— отметил он.

По словам Ульфа Кристерссона, шведские власти уже обсуждают возможное сотрудничество в военно-ядерной сфере с Парижем и Лондоном, хотя эти консультации пока и «не очень конкретны». «Не стоит опережать события»,— ответил он на вопрос о том, к чему эти переговоры могут привести на практике.

Единственное что Ульф Кристерссон подчеркнул,— это то, что шведские власти по-прежнему не видят необходимости в размещении чьего-либо ядерного оружия на своей территории, по крайней мере в мирное время.

На данный момент ни Франция, ни Британия (в отличие от США) не размещают свое ядерное оружие в других странах, однако на фоне продолжающегося конфликта между Западом и Россией эта опция стала все чаще обсуждаться как альтернатива «ядерному зонтику» США, который европейские страны—члены НАТО с приходом Дональда Трампа более не считают надежным. Первыми о готовности разместить у себя в качестве инструмента «ядерного сдерживания» французские истребители Rafale, способные нести ядерное оружие, и специальные боезаряды к ним заявили власти Польши. Германия (на территории которой размещено американское ядерное оружие) также ведет с Францией и Британией переговоры о распространении на нее их «ядерного зонтика», но пока без предоставления своей территории для этих целей.

Тот факт, что и шведы начали обсуждать сотрудничество в сфере военного атома с европейскими ядерными державами, западные СМИ расценили как «заметный сдвиг» в позиции Стокгольма. Дело в том, что еще не так давно Швеция была среди стран, активно выступавших за всеобщее ядерное разоружение. В 2017 году эта страна активно участвовала в консультациях на площадке ООН по запуску процесса выработки Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и проголосовала на Генассамблее ООН за идею принятия такого документа. Однако в 2019 году шведские власти, не желая портить отношения с ядерными странами—членами НАТО, которые были категорически против ДЗЯО, объявили, что не будут подписывать и ратифицировать этот договор. C 2022 года — на фоне процесса интеграции в НАТО — Швеция стала голосовать в ООН против резолюций в поддержку ДЗЯО.

А в последнее время в шведском экспертном сообществе все более активно обсуждается идея создания страной собственного ядерного оружия. Пока эти дискуссии носят сугубо теоретический характер, но еще несколько лет назад публичные высказывания политиков и экспертов на эту тему невозможно было себе представить.

Показательна в этом плане вышедшая в середине января редакционная статья одной из крупнейших местных газет Dagens Nyheter, в которой прямо говорится, что Швеция более не может полагаться на «ядерный зонтик» США и не должна особо рассчитывать на потенциал Франции и Британии, поскольку к власти в этих государствах могут вскоре прийти силы, не готовые применять его ради других стран.

С точки зрения издания, «необходима дискуссия о ядерном оружии, выходящая за рамки того, что французы и британцы могут защитить весь континент». «Нужен ли такой потенциал в Северной Европе? В этом случае сочетание передовых ядерных технологий и передовой оборонной промышленности дает Швеции ключевую роль»,— говорится в статье.

Отметим, что Швеция в середине прошлого века была среди стран, активно развивавших собственную военно-ядерную программу. Эти работы начались под прикрытием гражданских оборонных исследований в 1945 году (и велись в режиме полной секретности до 1954 года). Шведы хотели создать 100 ядерных боезарядов, но их программа хоть и продвинулась достаточно далеко, развивалась медленно, поскольку им не хватало оружейного плутония и определенных технологий, к тому же она была очень дорогой. В 1957 году американская разведка пришла к выводу, что до создания первой серии бомб шведам осталось еще четыре-пять лет, но до этого дело так и не дошло. В середине 1960-х шведские власти отказались от идеи создания собственного ядерного арсенала, а в 1968-м подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, а позднее и дополнительный протокол к нему.

Возобновление работ в военно-ядерной сфере противоречило бы международным обязательствам Стокгольма.

Российские власти не раз предупреждали новых членов НАТО — Швецию и Финляндию, что появление на их территории военной инфраструктуры Североатлантического альянса повлечет ответные меры со стороны РФ. Что же касается сценария появления ядерного оружия у неядерных европейских стран, то в Кремле ранее подчеркнули, что это «не добавит европейскому континенту ни безопасности, ни предсказуемости, ни стабильности».

Елена Черненко