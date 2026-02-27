Сборная России выиграла медальный зачет ЧЕ по фехтованию среди юниоров

Сборная России стала победителем медального зачета чемпионата Европы по фехтованию среди юниоров. Команда завоевала восемь медалей (три золотые, одна серебряная и четыре бронзовые).

Турнир проходил в Тбилиси. Российские юниоры выступали на чемпионате Европы с национальным флагом и гимном. Золото взяли мужская и женская команды по сабле, а также саблистка Карина Таллада.

Второе место в медальном зачете заняла команда Италии, на счету которой четыре медали (одна золотая и три серебряные). Тройку лучших замкнула сборная Франции с пятью наградами (одна золотая, одна серебряная и три бронзовые).

Таисия Орлова