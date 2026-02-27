Цена на нефть марки Brent превысила $73 впервые за восемь месяцев

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с июля 2025 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

По данным на 16:04 мск цена Brent на бирже росла на 3,06% и достигла $73,1 за баррель. К 17:36 мск стоимость майских фьючерсов упала до $72,8 за баррель.

В брокерской компании PVM подорожание Brent связали с результатами переговоров США и Ирана по ядерной сделке и возможными военными действиями, которые Вашингтон может предпринять против Тегерана. «Неопределенность преобладает, страх подталкивает цены сегодня выше»,— сообщили в компании (цитата по Reuters).