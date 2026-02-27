Минэнерго поддержало возобновление проекта нефтехимического завода в Приморье

Минэнерго России поддерживает возобновление проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморском крае для покрытия дефицита топлива на Дальнем Востоке, ответило министерство на запрос «Ъ». Минэнерго отметило значимость проекта для отрасли и регионального развития.

Источники «Ъ» сообщили, что правительство с участием «Роснефти» обсуждает возобновление проекта ВНХК в Приморье. «Роснефть» пыталась реализовать его с 2009 года. Стоимость проекта оценивалась в 1,5 трлн руб. В 2019 году нефтекомпания исключила ВНХК из инвестиционного плана из-за нерентабельности.

«Для принятия инвестиционного решения и определения возможных мер государственной поддержки необходим анализ финансово-экономической модели проекта в новых сценарных условиях»,— сообщили «Ъ» в Минэнерго.

На ВНХК предполагалось производство авиационного керосина, бензина, нафты, дизтоплива, СУГ, полиэтилена, моноэтиленгликоля и полипропилена. По словам собеседников «Ъ», рассмотреть возобновление инициативы поручил президент России Владимир Путин по итогам совещания о развитии ТЭК на Дальнем Востоке. Оно прошло в конце 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «С Приморьем случилась нефтехимия».