С Приморьем случилась нефтехимия

Как стало известно “Ъ”, власти обсуждают возобновление проекта Восточной нефтехимической компании (ВНХК) — нефтехимического завода в Приморье, который планировала построить «Роснефть» (MOEX: ROSN) для покрытия дефицита топлива на Дальнем Востоке. «Роснефть» многие годы просила господдержки для проекта, стоимость которого оценивалась в 1,5 трлн руб., и пыталась привлечь иностранных партнеров, но остановила его из-за нерентабельности в 2019 году. Вновь рассмотреть вопрос поддержки проекта поручил правительству президент Владимир Путин.

Спасение от хронической нехватки нефтепродуктов на Дальнем Востоке и особенно в Приморье придет под знаменами «Роснефти»

Фото: Nikolay Korchekov / Reuters Спасение от хронической нехватки нефтепродуктов на Дальнем Востоке и особенно в Приморье придет под знаменами «Роснефти»

Правительство с участием «Роснефти» рассматривает вопрос о долгосрочном обеспечении Дальнего Востока нефтепродуктами, в том числе предусмотрев меры поддержки для строительства ВНХК — нефтехимического комплекса рядом с портом Находка, рассказали источники “Ъ”, знакомые с обсуждением. По их словам, такое поручение поступило от президента РФ по итогам совещания о развитии топливно-энергетического комплекса на Дальнем Востоке в конце 2025 года. В «Роснефти», Минфине и Минэнерго “Ъ” не ответили.

В мае 2019 года «Роснефть» заявила, что исключила ВНХК из инвестиционного плана из-за нерентабельности. Компания пыталась реализовать проект с 2009 года, пытаясь договориться с Минфином о льготах для проекта. Добиться этого не удалось, а точку в споре тогда поставил большой налоговый маневр, который заключался в постепенном ежегодном повышении НДПИ и обнулении экспортной пошлины на нефть.

В последней итерации проект ВНХК включал две очереди — нефтепереработка мощностью 12 млн тонн в год и нефтехимия на 3,5 млн тонн.

Инвестиции оценивались в 1,5 трлн руб. В 2016 году «Роснефть» договорилась с Китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) о создании совместного предприятия (СП) для строительства ВНХК. В СП «Роснефти» должно было принадлежать 60%, ChemChina — 40%. В 2017 году нефтекомпания сообщала, что продолжает вести переговоры с другими потенциальными партнерами, включая американскую ExxonMobil.

На Дальнем Востоке и особенно в Приморье ощущается острый недостаток собственных нефтеперерабатывающих мощностей, что приводит к частым локальным дефицитам. Хроническая нехватка бензина не покрывается поставками по железной дороге из соседней Сибири из-за нерентабельности таких операций и длительных сроков доставки. Власти рассматривали и другие варианты насыщения топливом региона. Например, анализировалась возможность строительства трубопровода протяженностью около 7 тыс. км от Омского НПЗ на Дальний Восток, но от идеи в итоге отказались, поскольку встал вопрос об источниках финансирования. Этот проект, по данным “Ъ”, был оценен примерно в 1 трлн руб., но и мощностей НПЗ в Омске не хватило бы для покрытия дефицита.

На ВНХК предполагалось производство бензина, авиационного керосина, дизтоплива, нафты, СУГ, полиэтилена, полипропилена и моноэтиленгликоля. Помимо нефти, проекту ВНХК также требуется около 2,3 млрд кубометров газа в год.

В 2020 году, как писал РБК, глава «Роснефти» Игорь Сечин в качестве стимулов предлагал на 30 лет увеличить обратные акцизы на нефть и нафту, поставляемые на дальневосточные нефтегазохимические проекты, которые компании могут получить из бюджета. Для обратного акциза на нефть глава госкомпании предложил ввести логистический коэффициент 2, а для нафты считать по особой формуле с повышенным коэффициентом. В июне 2022 года замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что Минфин готов поддержать проект за счет повышенного отрицательного акциза на прямогонный бензин и корректировки отрицательного акциза на нефть. Эти параметры, говорил он, обеспечивают рентабельность, на которую рассчитывает компания.

Обратный акциз на сегодня один из основных инструментов господдержки переработки и нефтехимии, поэтому вполне логично предположить, что при возобновлении обсуждения параметров реализации ВНХК он будет рассматриваться в качестве ключевой компоненты, отмечает налоговый эксперт Борис Луцет. «Другое дело, что экономическая ситуация, рыночная конъюнктура и ситуация с бюджетом с тех пор претерпели серьезные изменения»,— говорит он. В октябре 2025 года глава Минэнерго Сергей Цивилев в интервью ТАСС рассказывал, что проектная документация по строительству ВНХК готова, но в условиях текущей макроэкономической неопределенности компания отложила дальнейшую работу.

Татьяна Дятел