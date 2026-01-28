Топ-менеджер белгородской садоводческой компании стал гендиректором «Агро-Белогорье»

Николай Разуваев с 26 января занял пост гендиректора ГК «Агро-Белогорье». С 2020 года он также является гендиректором ООО «Сады Белогорья», принадлежащего Владимиру Зотову. Информация об этом появилась в Rusprofile.

Ранее господин Разуваев занимал должность заместителя гендиректора ГК.

В конце 2024 года животноводческий холдинг Владимира Зотова «Агро-Белогорье» был поглощен группой компаний «Русагро» Вадима Мошковича. Сделка, сумму которой оценили примерно в 1 млрд руб., по сути, завершила продолжавшийся почти год корпоративный конфликт.

Ульяна Ларионова