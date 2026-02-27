Венгрия и Сербия построят новый нефтепровод

Венгрия и Сербия договорились о строительстве трубопровода для транспортировки промежуточных продуктов нефтепереработки, используемых при производстве дизеля и бензина. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге, трансляция которого велась на его странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

В переговорах участвовала министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Господин Сийярто уточнил, что проект будет отдельным от планируемого нефтепровода для поставок сырой нефти.

Инициатива обсуждается на фоне санкций США против сербской NIS. Ограничения вступили в силу в октябре 2025 года, Вашингтон требует полного выхода российских акционеров. Сейчас 44,9% компании принадлежит «Газпром нефти», 11,3% — «Газпрому», 29,9% — правительству Сербии. Венгерская MOL в январе заключила соглашение с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% NIS. Для сделки требуется разрешение OFAC. Лицензия на операционную деятельность продлена до 20 марта, на переговоры о выходе российских акционеров — до 24 марта.

Поставки нефти в Венгрию осложнились после остановки транзита через Украину и сообщений о повреждении трубопровода «Дружба». В Будапеште отвергли версию о технической аварии и открыли доступ к стратегическим запасам.