США продлили лицензию сербской NIS до 20 марта

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило действие лицензии на операционную деятельность сербской энергокомпании NIS до 20 марта. Об этом сообщает сербское издание RTS. Ранее лицензия действовала до 20 февраля.

Фото: Marko Djurica / Reuters

NIS запросила у администрации США продление лицензии 12 февраля. Она необходима для работы компании в условиях санкций США, которые вступили в силу в октябре 2025 года. Из-за этого в начале декабря приостановил работу НПЗ NIS в Панчево. Завод снова начал работать в январе.

Для снятия санкций США потребовали полного выхода российских акционеров из NIS. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. Остальные акции принадлежат частным инвесторам и сотрудникам компании. В январе венгерская MOL заключила соглашения с «Газпром нефтью» о покупке 56,15% в NIS. Для осуществлении сделки необходимо разрешение OFAC. Лицензия Минфина США на ведение переговоров о выходе российских акционеров из NIS действует до 24 марта.

