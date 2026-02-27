Российские силы ПВО за четыре часа сбили 33 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 13:00 до 17:00 мск уничтожили 33 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

20 дронов сбиты в небе над Белгородской областью, семь — над Брянской, шесть — над Курской. В Белгородской области также действовал режим ракетной опасности. В последний раз его отменили в 16:54 мск, судя по сообщению губернатора Вячеслава Гладкова в Telegram-канале. Информации о повреждениях в регионе пока нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что по региону ударили дроны-камикадзе. В селе Воронок Стародубского муниципального округа повреждено здание фельдшерско — акушерского пункта, обошлось без пострадавших. В селе Демьянки того же муниципалитета ранен мирный житель, его госпитализировали.

Атака беспилотников на Курск началась еще сегодня утром. После полудня при атаке ВСУ в Беловском районе поврежден объект энергетики. Погиб доброволец «БАРС-Курск», еще два человека пострадали. Без света остались 34 населенных пункта, писал губернатор Александр Хинштейн. В селе Марково Глушковского района при ударе по жилому дому пострадал мужчина. Предварительно у него осколочные ранения спины и головы.