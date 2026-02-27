Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP 500 в Дубае

11-я ракетка мира Даниил Медведев пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) категории 500 в Дубае. В полуфинале россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего восьмое место в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rula Rouhana / Reuters Фото: Rula Rouhana / Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2. За титул Даниил Медведев поспорит с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (18-й в мире) и нидерландцем Таллоном Грикспором (25-й).

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $3,3 млн, завершится 28 февраля. В прошлом году победителем стал греческий теннисист Стефанос Циципас. Даниил Медведев выигрывал этот турнир в 2023 году.

Таисия Орлова