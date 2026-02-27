У бывшего замглавы «СтройИдеал» арестовали имущество на 30 млн рублей

Суд арестовал имущество бывшего заместителя гендиректора ООО «СтройИдеал» Сергея Зубова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба военных органов СКР. Стоимость активов превысила 30 млн руб.

По данным следствия, в 2018 году Минобороны заключило со «СтройИдеалом» контракт на капитальный ремонт сетей водоснабжения в военном городке в Саратовской области. Господин Зубов завысил в документах объем работ и количество использованных материалов. В результате условия контракта не были выполнены, и в городке произошло не менее десяти коммунальных аварий.

Обвиняемый находится под арестом. В декабре 2024 года по этому же делу задержали начальника одного из подразделений ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны Ольгу Бурлакову. Следствие подозревало, что она впоследствии приняла работы ненадлежащего качества.

Никита Черненко