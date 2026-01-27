Ремонт не превзошел документы

Бывший заместитель генерального директора ООО «СтройИдеал» арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении госконтракта Минобороны РФ в Саратовской области. Следствие считает, что при ремонте сетей холодного водоснабжения в военном городе были похищены бюджетные средства. В конце 2024 года по этому же контракту возбудили уголовное дело в отношении начальника управления центрального жилищного-коммунального управления МО РФ Ольги Бурлаковой. Ущерб бюджету оценили в более чем 27 млн руб. Теперь эту сумму пытаются взыскать с компании в Арбитражном суде Санкт-Петербурга.

Экс-заместитель генерального директора ООО «СтройИдеал» Сергей Зубов отправлен в СИЗО по обвинению в особо крупном мошенничестве при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в главном следственном управлении СКР.

Промышленно-строительная компания «Стройидеал» начала работу в 1998 году. Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге на Малоохтинском проспекте, 68А. Офис располагается в бизнес-центре «Буревестник». Кресло гендиректора с мая 2020 года занимает Олег Красавцев, он же с апреля того года стал единственным владельцем юрлица. Ранее, с 2003 года, ООО руководил Александр Емельянов, затем в 2014 году стал учредителем. В 2019 году совладелицей компании стала Ирина Литовченко (до 2020 года). За 2024 «Стройидеал» заработал 11 млн руб. при обороте 80 млн рублей. Компания 16 раз участвовала в госзакупках на сумму 606 млн руб., заключила 15 контрактов на 505 млн руб. Основные заказчики: комитет градостроительства Наро-Фоминского городского округа, АО «Главное управление обустройства войск», пограничное управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и АО «Технодинамика». На сайте компании опубликованы восемь исполненных заказов Минобороны РФ. Компания выполняла работы в Москве, Северодвинске, Ломоносове и Севастополе.

По версии следствия, в сентябре 2018 года ООО «Стройидеал» получило контракт МО РФ на капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения (ХВС) в военном городе Саратовской области. Ответственным за проект был назначен господин Зубов. Он предоставил ложные документы, в которых завысил объемы выполненных работ и использованных материалов. В результате были похищены бюджетные средства

В свою очередь, СКР не уточняет, где был задержан господин Зубов, какой суд и на какой срок отправил его в СИЗО. Уточнить информацию «Ъ» не удалось, так как указанные на сайте ведомства телефоны ответственных за взаимодействие с прессой сотрудников оказались недоступны.

В декабре 2024 года военное следственное управление СКР сообщало о возбуждении уголовного дела в отношении начальника одного из структурных подразделений ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) МО РФ по этому же контракту со «Стройидеалом». Под следствие попала Ольга Бурлакова, ее подозревали в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Как утверждалось, в 2019 году она приняла работы ненадлежащего качества. Впоследствии на сетях ХВС произошло более десяти коммунальных аварий. Ущерб бюджету оценили в более чем 27 млн руб.

На портале ЕИС «Закупки» и в ЕГРЮЛ сведения об этом контракте, и о других, заключенных с МО РФ, отсутствуют. «Стройидеал» участвовал в закрытых конкурсах. Однако с 2018-го по 2025 год ЦЖКУ подало к подрядчику более 50 исков. Изначально заявления подавались по месту проведения работ, но суды передавали их Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти.

В октябре 2025 года ЦЖКУ МО РФ в лице ЖКС-12 пыталось взыскать с компании 47,82 млн руб. в Арбитражном суде Саратовской области. Управление просило взыскать два штрафа на общую сумму 20,5 млн руб. и ущерб, оцененный в 27,32 млн руб. по контракту от сентября 2018 года. В ноябре суд постановил, что дело должно рассматриваться в Санкт-Петербурге. Новый иск уже по месту подсудности был подан 9 декабря и принят к рассмотрению 11 декабря. Первое слушание назначено на 24 февраля этого года.

Помимо этого дела, в Саратовской области суд рассматривал и другие контракты, заключенные с ООО «Стройидеал», на выполнение капитального ремонта объектов военных частей. По одному из них, тоже от в сентября 2018 года, компания должна была отремонтировать котельную в военном городке № 1 в Саратове. Стоимость работ составила 14,5 млн руб., позже увеличенная до 15 млн руб. Работы были приняты в конце ноября 2019 года, хотя контракт предусматривал их выполнение за 45 дней. Суд снизил неустойку с 1,2 млн до 400 тыс. руб. из-за отсутствия доказательств невыполнения обязательств. Новых исков об исполнении гарантийных обязательств из-за аварий не поступало.

В другом деле, связанном с контрактом на ремонт насосной станции и станции очистки воды в воинских частях Вольска-18, заключенным в июне 2019 года, акт приемки был подписан только в августе 2022 года, хотя работы были рассчитаны на три месяца. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти взыскал с подрядчика неустойку и проценты за пользование денежными средствами на сумму 2,2 млн руб. Первоначальная цена контракта составляла 21,2 млн руб., позже сокращенная до 12 млн руб.

По еще одному контракту на капитальный ремонт котельной в воинской части Вольска суд взыскал с компании 1,8 млн руб. пени за просрочку выполнения работ. В другом споре, касающемся ремонта котельной и тепловых сетей стоимостью более 40 млн руб., арбитраж удовлетворил требования ФГБУ о взыскании неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом. Итоговый акт приемки по этому объекту был подписан в 2021 году.

