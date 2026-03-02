Сегодня исполняется 74 года председателю Ассоциации юристов России Сергею Степашину

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин:

— Уважаемый Сергей Вадимович! Примите мои искренние поздравления с днем Вашего рождения. Безупречное многолетнее служение интересам Отечества на различных ответственных постах, профессионализм и чувство долга снискали Вам всеобщее уважение и признание. Долгие годы Вы с неизменным успехом решаете важнейшие государственные задачи, внося огромный вклад в процветание нашей страны. Сегодня возглавляемая Вами Ассоциация юристов России играет важную роль в совершенствовании законодательства, защите прав и свобод граждан и укреплении российской государственности. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в Вашей многогранной деятельности на благо России.

