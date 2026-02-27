OpenAI привлекла рекордные инвестиции на $110 млрд

Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, во время очередного раунда финансирования договорилась о привлечении рекордных инвестиций на $110 млрд. Общая капитализация компании достигла $730 млрд против оценки в $500 млрд в октябре прошлого года. Среди инвесторов в нынешнем раунде — Nvidia, Amazon и SoftBank.

Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, эта сделка является этапом на пути к проведению IPO OpenAI. Компания может провести размещение уже в 2026 году.

По условиям соглашения Nvidia и SoftBank инвестируют по $30 млрд в три этапа. Amazon сначала инвестирует $10 млрд, а еще $35 млрд вложит, если OpenAI станет публичной компанией или создаст «универсальный искусственный интеллект» — более продвинутый, чем все существующие сейчас технологии. По данным FT, в дополнение к этому группа инвестфондов вложит в OpenAI $10 млрд.

Как отмечают источники, вложенных сейчас средств OpenAI должно хватить до 2030 года, когда компания планирует впервые достичь положительного свободного денежного потока. Выручка компании в прошлом году, по данным FT, составила $13 млрд. Ожидается, что она вырастет до $30 млрд в текущем году и до $60 млрд в 2027 году.

Яна Рождественская