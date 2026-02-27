WSJ: европейские власти недовольны американскими послами

Американские дипломаты все чаще публично критикуют разные аспекты европейской жизни, что категорически не нравится принимающей стороне. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В последние недели представители администрации Трампа вмешивались в самые острые политические дебаты в Европе, требуя принятия мер по противодействию насилию со стороны крайне левых, миграции и антисемитизму.

Один из ярких примеров — недавний инцидент с послом США во Франции Чарльзом Кушнером, комментировавшим в социальной сети X убийство ультраправого активиста в Лионе, заявляя, что левые представляют угрозу общественному порядку. Тогда министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вызвал посла на встречу, на которую последний, нарушив дипломатический протокол, не явился.

«Мы не согласны с тем, чтобы иностранные государства и иностранные власти вмешивались в наши национальные политические дебаты»,— заявил министр иностранных дел Франции на этой неделе.

Обозреватели The Wall Street Journal отмечают, что посланники Трампа отбросили многолетнюю традицию, предписывающую дипломатам избегать по крайней мере публичного вмешательства в политику принимающей страны, и отличаются особой прямолинейностью.

В свою очередь, по информации газеты, Государственный департамент США поддерживает своих дипломатов. По его мнению, послы служат личными представителями президента США, имеющего полное право назначать тех послов, которые продвигают его взгляды и политику «Америка прежде всего».

Екатерина Наумова