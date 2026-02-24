Посла США во Франции Кушнера отстранили от контактов с министрами страны

Посол США в Париже Чарльз Кушнер не явился на вызов в МИД Франции, что вызвало серьезное недовольство французской стороны. По информации AFP, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро решил ограничить прямой доступ посла к членам правительства страны.

В соответствии с решением министра, Чарльзу Кушнеру запрещено напрямую общаться с правительственными чиновниками из-за «отсутствия понимания необходимого уровня дипломатического этикета». Однако посол сохраняет возможность исполнять свои должностные функции, включая участие в дипломатических переговорах и взаимодействие с МИД Франции.

Жан-Ноэль Барро отметил, что американский посол должен был выполнить свои обязательства и прибыть в ведомство на приглашение. Вместо господина Кушнера на вызов прибыл сотрудник посольства США. В диппредставительстве неявку посла объяснили «личными обстоятельствами». В настоящее время он находится за пределами города, а его обязанности временно выполняет поверенный.

20 февраля посольство США во Франции опубликовало заявление Госдепартамента с призывом к расследованию смерти правого активиста Кантена Деранка, который умер 14 февраля после конфликта с группой левых антифашистов у университета в Лионе. МИД Франции выразил протест против «использования этой трагедии в политических целях» и подчеркнул, что данные события относятся к внутренним делам Франции.