CAS признал решение об отстранении российских лыжников дискриминационным

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу об отстранении российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В декабре CAS удовлетворил апелляцию российской стороны и обязал FIS допустить спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. На прошедших в Италии Олимпийских играх выступили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

В заявлении суда говорится, что Совет FIS «не представил достаточного правового обоснования для исключения российских и белорусских спортсменов», поэтому полный запрет на участие в соревнованиях по признаку гражданства был признан дискриминационным и нарушающим устав организации.

Таисия Орлова