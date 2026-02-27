Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

CAS признал решение об отстранении российских лыжников дискриминационным

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу об отстранении российских и белорусских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

В декабре CAS удовлетворил апелляцию российской стороны и обязал FIS допустить спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. На прошедших в Италии Олимпийских играх выступили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также горнолыжники Юлия Плешкова и Семен Ефимов.

В заявлении суда говорится, что Совет FIS «не представил достаточного правового обоснования для исключения российских и белорусских спортсменов», поэтому полный запрет на участие в соревнованиях по признаку гражданства был признан дискриминационным и нарушающим устав организации.

Таисия Орлова

Новости компаний Все