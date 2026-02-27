В Подмосковье возбуждено уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа и последовавшего за ним пожара в многоквартирном доме в Икше, сообщили в региональном управлении СКР. При ЧП пострадали три человека, включая ребенка.

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Прокуратура начала проверку соблюдения закона о содержании внутридомового газового оборудования.

Как заявили в пресс-службе МЧС, в горящей квартире произошло обрушение перегородок и перекрытий, образовалась трещина в стене. Предварительно в помещении в тот момент никого не было. Пожар локализован на площади 560 кв. м. В 13:31 мск ликвидировано открытое горение. Для жителей дома организован пункт временного размещения в Икшинской средней общеобразовательной школе.