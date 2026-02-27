В жилом доме в подмосковной Икше произошел взрыв газа и начался пожар

В многоквартирном доме в Икше произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. Три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Пытаясь спастись, из окна квартиры около очага возгорания выпрыгнули мужчина и 10-летний ребенок, уточнили в ведомстве. Их передали бригаде скорой помощи. Еще один пострадавший госпитализирован с ожогами.

По данным пресс-службы МЧС, в горящей квартире произошло обрушение перегородок и перекрытий, образовалась трещина в стене. Предварительно в помещении в тот момент никого не было. Пожар локализован на площади 560 кв. м. В 13:31 мск ликвидировано открытое горение.

Из здания эвакуировали 26 человек, четверых спасли пожарные и спасатели. Для жителей дома организован пункт временного размещения в Икшинской средней общеобразовательной школе.