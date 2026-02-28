Сегодня исполняется 71 год заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Алексей Гордеев

Его поздравляет министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов:

— Уважаемый Алексей Васильевич! Примите поздравления с днем рождения! Многолетний эффективный труд на высоких государственных постах обеспечил Вам репутацию мудрого стратега и человека, внесшего большой вклад в развитие отечественного АПК. Ваши фундаментальные знания академика РАН и богатый опыт сегодня вносят большой вклад в укрепление экономики страны. Желаю Вам неиссякаемой энергии, бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия!

1 марта исполняется 70 лет заместителю председателя правительства РФ — полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Трутнев

Его поздравляет советник президента РФ, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин:

— Уважаемый Юрий Петрович! Примите искренние поздравления с юбилеем и благодарность за многие десятилетия государственной службы, начавшейся еще в Перми, где Вы прошли путь от депутата городской думы до мэра города и губернатора региона, возглавив при этом объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в единый Пермский край. Полученное Вами образование и опыт работы в промышленности и региональном управлении заложили фундамент для Ваших решений на федеральном уровне. Ваша компетенция также проявилась в Государственном совете РФ, где Вы особое внимание уделяли поддержке регионов. В должности заместителя председателя правительства РФ и полномочного представителя президента в ДФО Вы сделали развитие Дальнего Востока одним из ключевых направлений федеральной повестки: за последние годы в регион привлечены триллионы рублей инвестиций, созданы новые предприятия и рабочие места. Особого уважения заслуживает Ваше последовательное сочетание мер экономического развития с улучшением качества жизни людей, чтобы результаты положительных изменений чувствовал каждый житель Дальнего Востока. Ваше умение работать с инвесторами и регионами, внимание к социальному измерению крупных проектов служат ориентиром для многих управленцев в стране. Желаю Вам крепкого здоровья, неизменной энергии и дальнейших успехов в развитии Дальнего Востока и других регионов России, и пусть Ваш опыт и дальше помогает укреплять экономический потенциал страны и улучшать жизнь миллионов людей.

1 марта исполняется 69 лет Главе Республики Татарстан Рустаму Минниханову

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рустам Минниханов

Его поздравляет семикратный победитель ралли-марафона «Дакар», руководитель проекта международное ралли «Шелковый путь», председатель правления НП «КАМАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин:

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! С огромным удовольствием поздравляю Вас с днем рождения! Вы — выдающийся политик России в современной истории, человек, который объединяет людей и является настоящим лидером. Жители Татарстана верят в Вас и идут за Вами во всех начинаниях и проектах. Не могу не отметить, что Казань по праву является спортивной столицей России, так как Вы всегда своим личным примером вдохновляете жителей республики заниматься спортом, а как мудрый руководитель — поддерживаете любительский и профессиональный спорт на всех уровнях. Неслучайно лучшие спортсмены Татарстана усиливают сборные России и побеждают на международной арене. Хочу пожелать Вам здоровья, нескончаемой энергии, попутного ветра во всех делах во благо Республики Татарстан и нашей любимой Родины!

1 марта исполняется 52 года генеральному продюсеру телеканала НТВ Тимуру Вайнштейну

Фото: Архив Тимура Вайнштейна Тимур Вайнштейн

Его поздравляют режиссер, сценарист Анна Матисон и народный артист РФ Сергей Безруков:

— Дорогой Тимур, в твой день рождения хотим пожелать тебе не только оглушительного успеха и высоких рейтингов, но и нескончаемого внутреннего драйва. Ты умеешь тонко чувствовать людей и мыслить стратегически, опережая тренды. Это редкое сочетание продюсерской жилки и творческой интуиции. Ты создаешь не просто проекты, а выстраиваешь целые киновселенные и задаешь планку качества в профессиональном мире. Пусть впереди будет еще больше премьер, которые станут событиями, проектов, которые расширят вселенную франшиз НТВ, и побед — таких же громких и ярких, как у не знающего поражений Федора Плевако, о котором мы вместе сняли великолепный и успешный сериал.

