Роман «Голубое сало» Владимира Сорокина сняли с продажи в России

Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи в России из-за рисков появления претензий от правоохранительных органов. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе издательства АСТ, которое выпустило роман.

Книга исчезла с большинства торговых площадок, включая «Литрес», «Лабиринт», «Читай-город» и Wildberries. Точная дата изъятия экземпляров не раскрывается. На сайте АСТ карточка издания содержит лишь предупреждение о вреде наркотиков.

«Голубое сало» — постмодернистский роман, впервые опубликованный в России в 1999 году. Действие в книге происходит в альтернативном будущем. «Голубым салом» в романе названо вещество, которое вырабатывают клоны русских писателей.

В 2002 году против Владимира Сорокина возбудили уголовное дело о распространении порнографии после жалобы движения «Идущие вместе». Поводом послужили некоторые сцены, описанные автором в романе. Производство прекратили за отсутствием состава преступления.