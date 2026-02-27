Дом Топоркова внесли в реестр охраняемых объектов, которые нельзя сносить

Дом Топоркова в Екатеринбурге включили в реестр объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (ООП ОКН). Как сообщил «Ъ-Урал» общественник Олег Букин, в отношении здания снова рассматривают заявление о включении его в реестр ОКН, за счет чего оно получило охранный статус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Общественник во второй раз подал в областное министерство госохраны ОКН заявление о признании здания объектом культурного наследия, однако с новыми данными о том, почему его можно считать уникальным. В этот раз общественники сделали упор на архитектуру, а не историю здания.

«Он чуть ли не один такой деревянный в центре города, а таких было много. Деревянный домик на три окна по главному фасаду со скатной крышей, он очень репрезентативен для своей эпохи»,— сказал господин Букин.

Процедура включения в реестр подразумевает, что заявление будут рассматривать 90 рабочих дней, то есть около четырех месяцев. В этот период объект имеет статус ООП ОКН, который запрещает его снос. После в зависимости от решения ведомства дом может попасть в перечень выявленных объектов культурного наследия. На последнем этапе он должен пройти историко-культурную экспертизу, которая определит, включать ли его в реестр, пояснил Олег Букин.

Ранее общественники уже подавали заявление о включении дома псаломщика Топоркова в реестр ОКН, однако в октябре 2024 года получили отказ. В январе 2024 года его попыталась снести строительная компания «Экосистема-СМБ». Здание было построено в XIX веке, в 2019 году оно было реконструировано силами волонтеров «Том Сойер Феста».

Анна Капустина