Сегодня исполняется 80 лет президенту Национального драматического театра России (Александринский театр), председателю совета Ассоциации национальных театров народному артисту РФ Валерию Фокину

Валерий Фокин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Валерий Фокин

Его поздравляет президент Всероссийского музея им. А. С. Пушкина заслуженный деятель искусств РФ Сергей Некрасов:

— Дорогой Валерий Владимирович! Поздравляю Вас со столь славным юбилеем! Несмотря на то что Вы приехали из Москвы, Вы стали настоящим петербуржцем и вдохнули второе дыхание в Александринский театр. Можно сравнить Ваш вклад с историческим «Маскарадом» в легендарной постановке Всеволода Мейерхольда, совместившим классические традиции и новаторский подход. Не могу не сказать, что в тот год Ваш приход совпал с 125-летним юбилеем нашего Пушкинского музея. И мы особенно ценим, что благодаря Вам была осуществлена мечта А. С. Пушкина — постановка «Маленьких трагедий», премьера которой намечалась на 1 февраля 1837 года и была отменена из-за гибели поэта. Беру на себя смелость пожелать Вам от имени петербуржцев, да и зрителей со всего мира, доброго здоровья, творческих сил на создание новых великолепных творений, которые будут радовать Ваших поклонников!

