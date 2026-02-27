В 2025 году оборот парикмахерских и салонов красоты вырос почти на 18%

В 2025 году объем рынка парикмахерских и косметологических услуг увеличился на 17,9% год к году и составил 321,5 млрд руб., выяснил «Ъ». Темпы роста снизились по сравнению с 2024 годом, когда показатель достиг 18,9%.

Оборот бьюти-рынка в Москве в 2025 году вырос на 12,8% (в 2024 году показатель достиг 17,1%), до 35,3 млрд руб., в Санкт-Петербурге — на 24,2% (41,4% в 2024-м), до 12,7 млрд руб.

По данным Росстата, средняя стоимость женской модельной стрижки в январе 2026 года выросла на 12% год к году, до 926 руб., мужской — на 14%, до 719 руб., маникюра — на 10%, до 1,45 тыс. руб. Согласно анализу T-Pay, число трансакций парикмахерских и салонов в России выросло на 3% в 2025 году. В Москве показатель увеличился на 2%, в Санкт-Петербурге — на 8%.

Основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов считает, что основной фактор увеличения цен — растущие издержки, которые бизнес частично перекладывает на клиента. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыка сообщила, что за год на предпринимателей усилилось давление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Красоте урезали бюджет».