Красоте урезали бюджет

Совокупный оборот рынка парикмахерских и косметологических услуг в 2025 году увеличился на 17,9%, до 321,5 млрд руб. Это обусловлено в основном ростом цен. Из-за увеличения издержек бизнеса стрижки и базовые бьюти-процедуры за год подорожали на 10–14%. Спрос на услуги прибавил лишь 3–5%. В 2026 году число клиентов салонов может сократиться. Потребители отказываются от чрезмерных трат на услуги салонов и могут чаще обращаться к частным мастерам.

Объем рынка парикмахерских и косметологических услуг в 2025 году составил 321,5 млрд руб., увеличившись год к году на 17,9%, следует из данных Росстата. Это хуже результата прошлого года, когда рост достиг 18,9%. В крупнейших городах охлаждение темпов прослеживается ярче.

В Москве оборот бьюти-рынка в 2025 году прибавил 12,8%, до 35,3 млрд руб. В Санкт-Петербурге — 24,2%, до 12,7 млрд руб.

Годом ранее прирост оценивался в 17,1% и 41,4% соответственно.

Рост выручек в 2025 году практически полностью обеспечен увеличением среднего чека на 14%, считает основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов. Согласно Росстату, в январе 2026 года средняя стоимость женской модельной стрижки выросла на 12% год к году, до 926 руб., мужской — на 14%, до 719 руб., маникюра — на 10%, до 1,45 тыс. руб.

Спрос на услуги парикмахерских и салонов в 2025 году поменялся незначительно. В T-Pay зафиксировали увеличение числа трансакций в 2025 году в России в целом на 3%, в Москве — на 2%, в Санкт-Петербурге — на 8%. Василий Михайлов отмечает рост на 3–5%. Он поясняет, что траты на бьюти-услуги — одна из первых статей расходов, которую люди пересматривают в кризис.

Основной фактор пересмотра цен — растущие издержки, которые бизнес, по словам господина Михайлова, частично перекладывает на клиентов. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова говорит, что давление на предпринимателей за год усилилось.

Речь идет как об осторожном поведении потребителей, так и об изменении налоговой политики и росте затрат. В 2025 году только арендные ставки на помещения до 300 кв. м в Москве выросли на 11% год к году, до 3,3 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц, отмечают в SimpleEstate.

Рентабельность части бьюти-предприятий из-за новых издержек в 2025 году сократилась до 5–7%, это критически низкий показатель, говорит управляющий партнер сетей «Пальчики», Faceology и «Шевелюр» Нина Литвинова.

Некоторые предприниматели, по ее словам, уже приняли решение уйти с рынка, а другие пересмотрели бизнес-модели.

Согласно «Яндекс Картам», в декабре 2025 года число парикмахерских по всей стране сократилось на 8,5% год к году, до 50,2 тыс. Категория салонов красоты стагнировала, показав рост на 1,7% год к году, до 77,2 тыс. В Москве число парикмахерских снизилось на 22,9%, до 1,9 тыс., салонов — на 7,7%, до 8,4 тыс. В Петербурге показатели сократились на 16,2%, до 1,5 тыс., и на 5,3%, до 1,9 тыс. соответственно.

Растущая нагрузка на бизнес обостряет проблему дефицита кадров: мастера, по словам госпожи Садыковой, чаще уходят в частную практику. Этот процесс эксперт считает не переходом рынка в серую зону, а скорее дроблением форматов.

Становится больше микростудий, кабинетов и прочего. В пользу этого тезиса говорят данные ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), указывающие, что 62% ботулотоксинов в России в 2025 году было продано частным лицам в аптеках. Профильные учреждения закупили только 38%.

Гендиректор Единого центра индустрии красоты Юлия Гоцуляк говорит, что многие мастера даже не оформляют самозанятость, а просто работают частным образом дома или в коворкинге.

Так им удается получать 70–80% от стоимости услуги, в то время как в салоне — только 30–50%, говорит основатель сети барбершопов «Супермен» Василий Михайлов.

Это позволяет им в том числе предлагать более низкую цену, что приводит к оттоку клиентов из салонов. Влияние этого перетока спроса на бьюти-отрасль Нина Литвинова называет заметным, если не критическим.

Василий Михайлов не исключает, что в 2026 году бьюти-рынок столкнется с сокращением количества оказанных услуг из-за стремления потребителей экономить. Люди будут обращаться преимущественно лишь за базовыми услугами — простыми стрижками, маникюром без дизайна и проч. В деньгах рынок, по мнению эксперта, при этом может вырасти на 15–20%. Руководитель салона Celebrity Яна Яковлева предполагает, что проще удержаться на плаву будет крупным сетям, которые перетянут часть клиентов более мелких игроков.

Дарья Андрианова