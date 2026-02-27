Россияне не пострадали при возобновлении боев между Афганистаном и Пакистаном

Сведений о пострадавших гражданах России из-за боевых действий между Афганистаном и Пакистаном нет, сообщили «РИА Новости» в посольстве РФ в Кабуле. Информацию подтвердили в дипмиссии в Исламабаде.

«Рекомендуем находящимся в Пакистане росгражданам соблюдать бдительность и избегать посещения районов на пакистано-афганской границе»,— заявили в посольстве (цитата по «РИА Новости»).

Очередной виток эскалации начался 22 февраля, когда ВВС Пакистана нанесли удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в РФ). В Исламабаде заявили, что атаки стали ответом на недавние теракты. 26 февраля афганская сторона начала военную операцию у границы. Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал происходящее «открытой войной» и обвинил Кабул в превращении Афганистана в колонию Индии.