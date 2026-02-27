МВД предложило расширить круг лиц с полицейскими полномочиями

МВД России представило проект приказа о расширении круга лиц, которые могут выполнять обязанности полиции, не являясь при этом сотрудниками.

Согласно документу, предлагается привлекать сотрудников органов внутренних дел, не являющихся полицейскими, по решению их руководства. Такие сотрудники будут изучать требуемые для выполнения обязанностей полицейского правовые акты и формировать требуемые умения и навыки, подчеркивается в проекте.

Перед выполнением работы у таких сотрудников обещают проверять полученные знания. Не прошедших проверку не допустят к полицейской работе.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщал, что в 2025 году число уволившихся из МВД выросло на 7%, до 80 тыс. человек. Это на 40% больше числа поступивших на службу. Он отмечал, что личный состав МВД «работает на пределе возможностей».