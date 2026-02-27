Администрация Иркутска не рекомендовала проведение митинга в защиту Telegram

Иркутская городская администрация не рекомендует партии «Яблоко» проводить митинг «За свободный интернет», заявленный ранее на 1 марта на площадке острова Конный. Как следует из официального письма (копия есть в распоряжении «Ъ») в адрес организаторов мероприятия, анонс митинга в социальных сетях и мессенджерах выявил «значительное внимание общественности» к акции, в связи с чем «проведение мероприятия не представляется возможным».

Как объяснили «Ъ» в мэрии, изначально заявка на митинг подразумевала участие не более 300 человек. При превышении этой цифры организатор, в соответствии с законодательством, должен взять на себя обязанности по обеспечению безопасности участников. Однако заявители иркутского митинга «не согласились с этим». В администрации уточняют, что проведение мероприятия с заранее заявленной численностью «по-прежнему возможно».

Председатель иркутского регионального отделения партии «Яблоко», организатор митинга Григорий Грибенко в комментарии региональным СМИ заявил, что считает незаконным требование «самим обеспечивать безопасность на площадке». Такое положение, по его словам, касается развлекательных и спортивных мероприятий, но не общественно-политических акций. «Никаких запретов не получали, так что, на наш взгляд, митинг согласован»,— добавил господин Грибенко.

Организаторы митинга «За свободный интернет» в защиту мессенджера Telegram изначально пытались согласовать мероприятие на площади Труда перед зданием Иркутского государственного цирка, где традиционно проводит акции КПРФ. Однако в ответном сообщении представитель аппарата администрации Иркутска заявил, что в указанный день на площадке «согласовано проведение другого мероприятия», и предложил альтернативную локацию — на острове Конный.

