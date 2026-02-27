Аналитики спрогнозировали рост поставок нефти на НПЗ России на 4,6% в марте

В марте 2026 года трубопроводные поставки сырья на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России вырастут до 19,9 млн т. Это на 4,6% больше прошлогоднего показателя, следует из обзора агентства Argus, с которым ознакомился «Ъ».

Загрузку намерены нарастить как крупные нефтекомпании, так и независимые игроки. Такая прокачка, отмечают в Argus, возможна благодаря завершению плановых ремонтов на некоторых предприятиях, сезонному росту спроса на топливо и переориентации части экспортных объемов на внутренний рынок.

Увеличение переработки в марте также может быть связано со снятием запрета на экспорт бензина для производителей. Это позволит поддерживать более высокую загрузку НПЗ и даст компаниям больше свободы в направлениях сбыта, пояснил «Ъ» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

По словам главного аналитика по рынкам нефти, нефтепродуктов и макроэкономике компании «Пролеум» Андрея Дьяченко, в мартовские предварительные планы по загрузке НПЗ могут быть заложены «не переработанные» объемы февраля. Реальная активность НПЗ будет зависеть от оперативной ситуации, а итоговые показатели переработки будут подстраиваться под фактический спрос, уточнил эксперт.

