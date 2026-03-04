Со знаком минус

Уже не первый год ставки по вкладам остаются двузначными, следовательно, все еще есть возможность заработать на депозитах, хотя на фоне последовательного снижения ключевой ставки это становится сложнее. Причем важно помнить, что в зависимости от суммы дохода как по рублевым, так и по валютным вкладам необходимо уплатить НДФЛ. «Ъ-Review» разбирался, какой объем дохода облагается налогом, как правильно его рассчитать и сколько выручит государство с его уплаты.

Ожидания и поступления

Налог на доход, полученный с процентов по депозитам, уплачивается не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Поэтому по доходам, полученным в виде процентов по вкладам в 2025 году, вкладчики обязаны будут сделать это до 1 декабря 2026 года. НДФЛ на доход с процентов по депозитам действует в России с 2021 года. Но россияне впервые заплатили его за 2023 год в 2024-м. Как рассказали в пресс-службе Минфина России, поступления в федеральный бюджет тогда составили 110,7 млрд руб., а в 2025 году — 320,2 млрд руб.

В этом году за счет налогов с процентных доходов по вкладам прогнозируется поступление в казну 567,6 млрд руб., в 2027-м — 305,4 млрд руб., сообщили «Ъ-Review» в Минфине.

Эти параметры уже учтены в федеральном бюджете на ближайшие три года.

Такой существенный рост отчислений по доходам, полученным с вкладов в этом году, вызван двумя причинами. Во-первых, средний уровень процентных ставок по вкладам в течение 2025 года оставался двузначным, а во-вторых, сам объем средств на депозитах вырос и приблизился к историческим максимумам.

Согласно данным Банка России, в январе 2025 года по вкладам от 31 до 90 дней средняя ставка составляла 17,69%, от 91 до 180 дней — 19,75%. У отдельных банков в начале 2025 года можно было найти вклады со ставками выше 20% годовых. К декабрю 2025 года доходность коротких вкладов снизилась до 14% (на срок до 90 дней) и до 14,54% (на срок до 180 дней). По вкладам на длинные сроки — от года и более — ставки в течение года снижались более стремительно, однако в конце года все еще оставались двузначными.

По итогам 2025 года объем вкладов вырос на 16,2% и достиг 67 трлн руб., следует из отчета Банка России «О развитии банковского сектора в России в декабре 2025 года».

«Даже при некотором снижении ставок по сравнению с пиковыми значениями 2024 года общий процентный доход населения в 2025 году остался очень высоким. Соответственно, налоговая база выросла — и вкладчики заплатят больше НДФЛ с процентного дохода, поскольку сами начисленные проценты были значительными. Если в 2024 году ставки были выше, но база вкладов немного меньше, то в 2025-м эффект объема сыграл заметную роль»,— пояснил инвестиционный аналитик, основатель Finbazar Владислав Никонов.

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработали более 9,5 трлн руб. процентных доходов по сберегательным продуктам. Доход вкладчиков в 2025-м оказался примерно в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. «ВТБ выплатил населению 1,7 трлн руб. в качестве процентного дохода»,— отметили в пресс-службе банка. За 2025 год суммарная капитализация всех сберегательных продуктов в «Сбере» составила более 2,7 трлн руб., рассказали в кредитной организации.

Необлагаемый минимум

НДФЛ облагаются проценты по банковским вкладам и накопительным счетам, а также проценты по остаткам на счетах, если ставка превышает 1% годовых, пояснили в Минфине России. По тем доходам, которые будут облагаться налогом, действуют ставки в размере 13%, если на депозитах заработано 2,4 млн руб., и 15%, если сумма выше.

В ведомстве уточнили, что НДФЛ уплачивается не со всей суммы полученных процентов, а только с той части, которая превышает необлагаемый минимум.

Минимальная сумма, с которой не нужно платить налог, рассчитывается как произведение 1 млн руб. и максимального значения ключевой ставки Банка России, действовавшей на первое число каждого месяца соответствующего года.

«Предположим, гражданин открыл депозит на сумму 2 млн руб. сроком на 12 месяцев 30 декабря 2024 года. Процентная ставка в банке составила 17% годовых. За весь срок вклада процентный доход можно рассчитать так: 2 млн руб. нужно умножить на 17%, получится 340 тыс. руб. Теперь рассчитаем не облагаемую налогом сумму процентного дохода. Для этого мы 1 млн руб. умножаем на максимальную ключевую ставку в 2025 году — получается сумма 210 тыс. руб. Теперь для подсчета суммы налога необходимо из 340 тыс. руб. вычесть 210 тыс. руб., что в итоге даст 16,9 тыс. руб.»,— объяснил экономист Андрей Бархота.

Самостоятельно рассчитывать налог не требуется. «Банки в обязательном порядке передают в Федеральную налоговую службу по специальной форме сведения о сумме выплаченных процентов по вкладам физических лиц. На основании агрегированных данных налоговый орган рассчитывает налог и направляет вкладчику уведомление. Отдельную декларацию по данным доходам, как правило, сдавать не требуется»,— рассказала партнер Quattor Advisory Анна Савон.

Сумма налога, не уплаченная в установленный срок, признается недоимкой, пояснили в Министерстве финансов. За каждый календарный день просрочки уплаты налога начисляются пени на размер недоимки.

Стабильная привлекательность

Депозит был лучшей инвестицией 2025 года, а в 2026-м он будет удобным «парковочным» местом для денег, считает основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. По его словам, сейчас инвесторы стали осторожнее и будут не только считать проценты, но и внимательно изучать альтернативы.

В феврале этого года Банк России уже принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%, что прямо влияет на снижение процентов по вкладам и накопительным счетам в банках. Так, средняя максимальная ставка по вкладам на конец второй декады февраля составила 14,26%. По прогнозам экспертов, к концу года ее значение может опуститься до 11,5–12%.

«Снижение ключевой ставки уже приводит к постепенному уменьшению ставок по новым депозитам, а значит, процентный доход по вновь открываемым вкладам будет ниже. Это означает, что совокупный доход населения от депозитов в следующем году, вероятно, сократится, даже если объем вкладов продолжит расти. Одновременно снизится и налоговая нагрузка в абсолютных цифрах, поскольку НДФЛ начисляется на фактически полученные проценты. Вкладчики по-прежнему обязаны платить налог как по срочным вкладам, так и по накопительным счетам — принцип налогообложения для них одинаковый»,— отмечает Владислав Никонов.

По его мнению, снижение ставок может повлиять и на поведение населения. Пока доходность по депозитам была высокой, вклады выглядели наиболее понятным и консервативным инструментом.

По мере снижения процентных ставок по вкладам часть средств может начать перетекать в облигации, фонды или другие инвестиционные инструменты, особенно если инфляция останется ощутимой.

Однако полностью потерять популярность депозиты не смогут, ведь для большинства это по-прежнему самый простой и психологически комфортный способ сохранить капитал, особенно в условиях неопределенности.

Евгения Петрова