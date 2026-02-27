Крепкие футбольные пары

Самыми яркими парами, которые сформировала жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, оказались две, столкнувшие друг с другом грандов. Два гиганта — «Реал» и «Манчестер Сити» — встретятся в play-off в шестой раз за минувшие семь сезонов. А ПСЖ на этой стадии придется иметь дело с «Челси», который минувшим летом одолел победителя главного еврокубка в финале клубного чемпионата мира.

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Матч общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», 10 декабря 2025 года

Состоявшаяся 27 февраля жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сформировала на стадии, которая при прежнем формате турнира была стартовым раундом play-off без каких-либо оговорок, а при формате новом, применяющемся с прошлого сезона, превратилась, строго говоря, во второй, поскольку ему предшествует раунд квалификационный, две пары, скроенные исключительно из футбольных грандов. И их «вывески» получились шикарными.

В одной из этих пар ПСЖ, прошлогодний победитель турнира, в квалификационном раунде с трудом одолевший «Монако», встретится с клубом, который не позволил ему стать абсолютным триумфатором минувшего сезона. Именно «Челси» в июле 2025 года разгромил — 3:0 — парижскую команду в решающем матче клубного чемпионата мира в США, наградив соперников настолько болезненной оплеухой, что вряд ли скоро забудешь.

Другая пара тоже выглядит оплеухой — но уже представлениям о том, как работает теория вероятностей. Дело в том, что «Реал» и «Манчестер Сити», что бы с ними ни происходило, в этом десятилетии просто не расстаются друг с другом.

Что ни play-off, то очередная встреча. Единственным исключением был 2021 год. В остальных пяти розыгрышах пересечения происходили — на разных стадиях: в 1/8 финала в 2020 году, в четвертьфинале в 2024-м, в полуфинале в 2022-м и 2023-м. Год назад монстры, неудачно выступив в регулярном первенстве, наткнулись друг на друга уже в квалификационном раунде. Верх взял «Реал», поведя в этой серии со счетом 3:2. Сейчас у «Манчестер Сити», в отличие от мадридцев, рубившихся с «Бенфикой», дополнительный раунд пропустившей, есть шанс восстановить равновесие в матчах, которые пройдут в марте.

В остальных парах есть клуб «старше», если прежде всего иметь в виду бэкграунд, рангом. «Галатасарай» напоролся на «Ливерпуль», «Аталанта» — на «Баварию», «Тоттенхем» — на «Атлетико», «Ньюкасл» — на «Барселону», «Будё-Глимт» — на «Спортинг», а «Байер» — на «Арсенал». Последний можно назвать, видимо, главным счастливчиком жеребьевки, которая нарисовала полную сетку play-off вплоть до финала. Сегодняшний «Байер», проводящий вполне заурядный сезон,— точно не очень-то страшный для лондонцев, уверенно лидирующих в чемпионате Англии, оппонент. А в четвертьфинале их ждет встреча с представителем пары, слабее которой в 1/8 финала не отыщешь. Португальский «Спортинг» был хорош в регулярном чемпионате, но по возможностям несопоставим с «Арсеналом», а норвежский «Будё-Глимт» с его мизерным по меркам континентальной элиты бюджетом вообще кажется инородным элементом в компании участников play-off. Поклонники, скажем, «Реала» с «Манчестер Сити», оценивая лондонский жребий, должны стонать от зависти. Мадридцам и манчестерцам, кто бы из них ни выжил в мартовской мясорубке, дальше светит «Бавария».

Алексей Доспехов