Доброволец «Барса» погиб при атаке ВСУ в Курской области

ВСУ атаковали объект энергетики в Беловском районе Курской области. В результате при исполнении служебного долга погиб доброволец отряда «Барс-Курск». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также в результате атаки пострадали двое энергетиков. Уточняется информация об их состоянии.

Кроме того, из-за повреждения энергообъекта 34 населенных пункта района остались без света. Специалисты в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Сегодня днем из-за атаки БПЛА в Курске погиб сотрудник автосервиса. Еще трое мужчин получили осколочные ранения. Среди пострадавших — двое клиентов предприятия.

С утра 26 февраля по утро 27 февраля при обстрелах Курской области со стороны Украины был поврежден энергообъект в Железногорском районе. Отключений не последовало.

Алина Морозова