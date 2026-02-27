В Курске при атаке беспилотника на автосервис погиб человек

В Сеймском округе Курска в результате атаки БПЛА погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его информации, жертвой стал 25-летний сотрудник автосервиса. Еще трое мужчин получили осколочные ранения. Среди пострадавших — двое клиентов предприятия. Им оказана первая медицинская помощь, их госпитализируют в Курскую областную больницу.

На месте происшествия работают оперативные службы. По поручению главы региона туда выехал исполняющий обязанности губернатора (пока тот находится на больничном) Александр Чепик вместе с главой города Евгением Масловым.

Информация об атаке на канале господина Хинштейна появилась в 11:39 по мск. Предварительно сообщалось, что в результате удара были пострадавшие.

С 9:00 26 февраля до 7:00 27 февраля над территорией Курской области сбиты 40 БПЛА. Кроме того, зафиксированы шесть случаев сброса взрывных устройств с БПЛА и 24 артиллерийских обстрела. Был поврежден энерообъект.

Анна Швечикова