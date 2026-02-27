Энергообъект и ряд домов пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

С 9:00 26 февраля до 7:00 27 февраля над Курской областью сбили 40 беспилотников. Было установлено шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА и 24 артиллерийских обстрела. В результате никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений. Это следует из сообщения губернатора Александра Хинштейна.

В селе Волково Железногорского района два дрона ударили по территории объекта энергетики. Отключений не последовало.

В селе Калиновка Хомутовского района из-за атак ВСУ повреждены остекление и фасад двух домов, в поселке Конышевка Конышевского района — одного, в нем также получила разрушения крыша.

Сутками ранее Курская область подверглась атакам с помощью 23 БПЛА и одного взрывного устройства. Также было зафиксировано 26 артиллерийских обстрелов. В результате одного из ударов погиб 62-летний мужчина и пострадал 33-летний.

Алина Морозова