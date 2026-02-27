На Ставрополье построят крупнейший завод по выпуску крахмала за 10 млрд рублей

Компания «Золото полей» построит в индустриальном парке Зеленокумска завод по выпуску крахмала стоимостью свыше 10 млрд руб., который станет крупнейшим в России и создаст около 700 рабочих мест. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, передает «Интерфакс».

Предприятие разместится на участке площадью 12,5 га. Реализация проекта займет шесть лет.

«С инвестором обсуждаются перспективы еще двух этапов развития проекта, однако на данный момент основной упор делается на запуск первого производства»,— отметил глава региона.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Золото полей» зарегистрировано в Ставрополе в 2011 году. Компания занимается производством пестицидов и прочих агрохимических продуктов. Учредителем компании является Владимир Клец. Уставный капитал — 11,8 млн руб. Выручка общества за 2024 год составила 172,9 млн руб., прибыль — 2,9 млн руб.

Валерий Климов