В ISU намерены запретить фигуристам критиковать судейство

Международный союз конькобежцев (ISU) планирует вынести на обсуждение вопрос о введении запрета на критику судейства в фигурном катании. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

«Участники соревнований и официальные лица их команд, которые напрямую или через третьих лиц выражают некорректное мнение о судьях или их решениях, могут быть подвергнуты санкциям со стороны дисциплинарной комиссии ISU в соответствии с внутренними процедурами»,— говорится в документе.

По данным источника «РИА Новости», на прошлой неделе ISU разослал национальным федерациям документ с предложенными нововведениями. В течение месяца структуры должны дать ответ. Если две трети федераций выступят против запрета на критику судейства, вопрос будет вынесен на конгресс ISU, который состоится летом. Если федерации проголосуют за, изменения вступят в силу со следующего сезона.

Таисия Орлова