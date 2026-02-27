В Удмуртии отменили сигналы «Опасное небо» и «Ковер»

В Удмуртии объявили отбой угрозы атаки БПЛА — сигнала «Опасное небо». Об этом в Telegram сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин. Также был отменен сигнал «Ковер» на территории ижевского аэропорта

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее сигнал вводился в 13:54 по местному времени. Помимо «Опасного неба» и временного ограничения на ввод и выпуск воздушных судов местным аэропортом, объявлялся также режим «Ракетная опасность», никогда ранее не вводимый в республике. Позднее глава республики пояснил, как необходимо себя вести при таком режиме.

UPD: Режиму «Ракетная опасность», что вводился в Удмуртии в 13:59, также дан отбой, сообщает Служба гражданской защиты.

По словам руководителя Госкомитета по делам ГО и ЧС региона Андрея Шуткина, движение трамваев, троллейбусов и автобусов «ИжГЭТ» восстановлено в 16:09. Помимо этого и автобусы «ИПОПАТ» вновь работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе предприятия.