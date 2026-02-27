Глава Удмуртии рассказал об особенностях режима «Ракетная опасность»

Глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram пояснил, что такое режим «Ракетная опасность». Действовать надо при нем примерно так же, как при «Опасном небе».

Главное при этом режиме — не подходить к окнам и скрыться в помещении без них. Если вы на улице — надо спуститься в укрытие, если в транспорте — выйти из него и спрятаться, либо пригнуться и закрыть голову руками.

«В целом действуем так же, как и при угрозе атаки БПЛА. Режим “Ракетная опасность” предполагает иной регламент действий для служб безопасности. Главное, не паникуйте — это главная задача врага»,— добавил господин Бречалов.

Напомним, сегодня в 13:54 в Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо». Позднее был введен режим «Ракетная опасность» и остановлено движение всего общественного транспорта в Ижевске.