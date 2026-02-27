В Удмуртии ввели режимы «Опасное небо» и «Ракетная опасность»

В Удмуртии объявили сигнал «Опасное небо» — угроза атаки БПЛА. Об этом в Telegram сообщил руководитель Госкомитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин. Также в регионе введен режим «Ракетная опасность», сообщает Служба гражданской зашиты республики.

Жителей региона просят не паниковать, не пытаться сбивать дроны, подбирать их обломки и не снимать БПЛА. В некоторых районах Ижевска слышны сирены.

UPD: На фоне этого «ИПОПАТ» остановил движение автобусов, а «ИжГЭТ» дополнительном прекратил ход трамваев и троллейбусов.

В 15:22 также был введен сигнал «Ковер» в аэропорту им М. Т. Калашникова с радиусом действия 100 км. Временно ограничен прием и выпуск воздушных судов, сообщает Служба гражданской защиты.