Белгородская кондитерская фабрика «Славянка» завершила 2025 год с убытком 1,1 млрд

Юридическое лицо белгородской кондитерской фабрики «Славянка» — АО «Кондитерская фабрика “Славянка”» — по итогам 2025 года зафиксировало чистый убыток в размере 1,1 млрд руб. Годом ранее компания получила 1,4 млрд руб. прибыли. Таким образом, финансовый результат сократился на 183%. Это следует из финотчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Барышев, Коммерсантъ Фото: Владимир Барышев, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» связался с бенефициаром компании Сергеем Гусевым, но тот отказался давать комментарии.

При этом выручка общества выросла до 354 млн руб., что на 277% превышает показатель 2024 года (94 млн руб.). Себестоимость продаж увеличилась на 125% — до 141 млн против 62,6 млн руб. годом ранее.

Дебиторская задолженность продемонстрировала кратный рост и достигла 1,2 млрд руб., увеличившись на 1060% по сравнению с 102 млн руб. в 2024 году. Кредиторская задолженность выросла на 17% — до 9,5 млрд против 8,1 млрд руб. годом ранее.

По данным Rusprofile.ru, АО «Кондитерская фабрика “Славянка”» зарегистрировано в июне 1996 года в Старом Осколе Белгородской области. В соответствии с основным кодом ОКВЭД компания специализируется на аренде и лизинге оборудования и транспорта. Управление осуществляется через стороннюю организацию — ООО «Управляющая компания “Славянка”». В прошлом году «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам 2024 года АО «Кондитерская фабрика “Славянка”» снизило чистую прибыль до 1,4 млрд с 2,5 млрд руб. годом ранее. Выручка также снижалась. Другое юридическое лицо группы — ООО «Славянка-Торг» — действует с октября 2001 года и также зарегистрировано в Старом Осколе. Компания работает в сфере оптовой торговли на договорной основе. В 2024 году выручка ООО «Славянка-Торг» составила 27,25 млрд руб., что на 23% выше показателя предыдущего года. Чистая прибыль выросла более чем в три раза — с 471 млн до 1,46 млрд руб. Им управляет УК «Славянка», а владельцами выступают АО «Славянка Плюс» с долей 70% и Сергей Гусев с долей 30%.

В сентябре 2025 года прошли выборы в Белгородскую областную думу. По округу №23 Сергей Гусев получил мандат, став так же председателем комитета областной думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

Анна Швечикова