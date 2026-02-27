Хинштейн опроверг данные о массовых жертвах при атаке ВСУ на автосервис в Курске

Губернатор Александр Хинштейн опубликовал фото из Курска, где под удар БПЛА попал автосервис. Он заявил, что информация о большом количестве пострадавших и погибших не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам губернатора, в соцсетях распространяется «много фейков». «Вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах. Стараюсь всегда оперативно и честно информировать вас об обстановке!» — прокомментировал он в Telegram.

Сегодня днем Курск попал под удар беспилотников ВСУ. При атаке в Сеймском округе погиб 25-летний сотрудник автосервиса. Трое мужчин, в числе которых два клиента автосервиса, получили осколочные ранения, их госпитализировали.