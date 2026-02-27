В аэропорту Самары эвакуировали людей из-за ракетной опасности

Пассажиров и персонал аэропорта Курумоч в Самаре эвакуировали в специальные помещения из-за режима ракетной опасности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

По данным ведомства, ситуация находится на контроле Минтранса России и Росавиации. Аэропорт возобновит работу после снятия ограничений, уточнили в пресс-службе. Об этом Росавиация сообщит дополнительно.

27 февраля в Свердловской области и Пермском крае впервые с начала СВО объявили режим ракетной опасности. Предупреждение было объявлено для Татарстана, Удмуртии, Оренбургской, Белгородской и Пензенской областей, Чувашии, Башкирии.