Власти не стали вычислять жителя, отказавшегося везти белгородского губернатора

В администрации Яковлевского округа Белгородской области заявили, что не имеют права вычислять, кто именно отказался подвозить губернатора региона Вячеслава Гладкова. Местные власти не знают, точно ли это житель их округа.

В администрации пояснили, что инцидент произошел на «стыке районов», на границе с Прохоровским. «Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тыс., в Прохоровском еще сколько-то. Как вычислить? Мы по закону не имеем права знать, кто это. Мы органы исполнительной власти»,— прокомментировали в администрации изданию «Подъем».

Накануне Вячеслав Гладков рассказал, что опоздал на работу, потому что местный житель отказался подвезти его на машине. Господин Гладков возвращался из командировки на поезде, но тот сломался и остановился недалеко от Белгорода. Губернатор попросил сельского жителя подвезти его до железнодорожного переезда, «метров 600–700», но тот отказался. Вячеслав Гладков попросил власти Яковлевского округа разобраться, почему у мужчины возникла «внутренняя обида к власти».