Белгородский губернатор опоздал на работу из-за отказа местного жителя его подвезти

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что местный житель отказался подвезти его на машине. Из-за этого глава региона опоздал на работу. Господин Гладков попросил власти округа разобраться, почему у мужчины возникла «внутренняя обида к власти».

Губернатор возвращался из командировки на поезде, но тот сломался и остановился недалеко от Белгорода. Вячеслав Гладков попросил сельского жителя подвезти его до железнодорожного переезда, «метров 600–700». Местный житель отказался, объяснив, что «машина на двоих с дочерью». Господин Гладков согласился, что излишняя эксплуатация «может повредить собственному имуществу», тем более что мужчина купил автомобиль на личные деньги.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте... Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной, поэтому обязательно Олега Александровича (глава Яковлевского округа.—"Ъ") попрошу съездить и поговорить, в чем обида, что мы не доделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти»,— написал губернатор в Telegram.